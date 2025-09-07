Septiembre solía ser un buen mes para los índices de audiencia de AEW. Sin embargo, su gran baza, el especial Grand Slam, este año tuvo lugar tres meses atrás por el periplo de la empresa sobre México. En consecuencia, el producto televisivo «All Elite» no está encarando con buen pie el final del verano.

Esta semana supimos que la más reciente edición del show de los miércoles cosechó una media de 472 mil espectadores y un rating del 0.11 en la demográfica clave (18-49). Véase, el peor dato de la historia del programa en su franja habitual de emisión. Con todo, suficiente para situarse en séptimo lugar de programas por cable más vistos de la jornada.

Como apunte comparativo, la edición de Dynamite del 4 de septiembre de 2024 tuvo una media de 660 mil televidentes y un rating del 0.19.

► Bischoff de mal agüero

Y Eric Bischoff, quién si no, hace leña del árbol caído. Ante los micrófonos de su podcast, ’83 Weeks’, Bischoff saca pecho por según él, haber predicho en 2024 tal caída en la audiencia televisiva de AEW, para seguidamente, lanzar otra pronóstico dirigiéndose a Dave Meltzer.

«Se está haciendo evidente para todos. Hace un año o así, unos ocho meses, me senté a debatir sobre ratings y acuerdos televisivos y lo que AEW podría hacer en el futuro. Y me senté con una copa de vino y miré los ratings de AEW de los dos últimos años. Son matemáticas sencillas. Si yo sé hacerlas, es que son matemáticas sencillas. Tenía una pequeña calculadora de 8 dólares y un vaso de vino barato. Hice un par de números y vi que perdían una media del 22-23 por ciento de su audiencia cada año. Ahí está la cosa, Dave […] Hice unas cuentas simples, Dave. No tienes que estudiarlas, simplemente tienes que hacerlas. «E hice cuentas y pensé, ‘Oh, ahora están aquí y aquí es donde estarán dentro de un año. Aquí es donde estarán dentro de tres años a menos que eviten la caída anual de ese 20 por ciento’. Preveo que para el final de su actual acuerdo, estarán en los 300 mil espectadores de media. El pasado noviembre, el 14 de noviembre de 2024, dijo que de cara al siguiente año, AEW estaría en los 500 mil espectadores. Y acerté completamente».

YOUR AEW World Tag Team Champions, Brodido!



Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/AMwBG6sAEz — All Elite Wrestling (@AEW) September 4, 2025