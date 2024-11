El siempre controvertido Eric Bischoff tiene un consejo para el habitualmente polémico MJF por su ausencia de AEW para enfocarse en su carrera en Hollywood, donde, entre otros proyectos, está realizando la secuela de ‘Happy Gilmore’ junto a Adam Sandler. Un alejamiento que no ha sido tal pues ha estado apareciendo en la programación a través de videos desde su casa y tan pronto como el sábado luchará con Roderick Strong en Full Gear.

► Eric Bischoff aconseja a MJF

«Hay dos lados en esto, y entiendo ambos. Estuve en esa posición un par de veces en WCW, donde el talento se me acercaba y decía: ‘Oye, tengo una película. Esta es una gran oportunidad.’ Y creo que, como Tony [Khan] — probablemente sea una de las cosas que teníamos en común — yo buscaba una manera de hacer que eso funcionara. Nunca querrías — yo nunca querría — que alguien que trabaja para mí, teniendo una oportunidad como la que tiene MJF, viniera y simplemente lo bloqueara. Decirle: ‘Lo siento, hombre, te necesitamos demasiado. Te estamos pagando X cantidad al año. Tu primera obligación es aquí.’ Incluso si es cierto, no quieres plantearlo de esa manera, porque ese talento — voy a usar a MJF como ejemplo. Y no conozco a MJF muy bien, ¿verdad? Nos mantenemos en contacto ocasionalmente por mensajes de texto, pero no es como si me sentara a tener largas conversaciones con él. Así que no sé realmente qué lo motiva, ¿verdad? Pero si tomas a alguien como MJF, que obviamente tiene un enorme talento y habilidad. Lo hemos visto en el ring, y ahora vamos a tener la oportunidad de verlo en la pantalla grande. Nunca querrías decirle a ese talento: ‘No, no puedes hacer eso.’ Tienes que intentar hacerlo funcionar.

«Pero el negocio es el negocio. Y nuevamente, financieramente no le importa a Tony. Simplemente no le importa. No tiene por qué importarle. Yo tampoco me preocuparía si estuviera en su lugar. No es una crítica hacia él. Pero la marca está sufriendo, y encontrar una manera de acomodar una oportunidad es una cosa. Enviar a alguien por 30, 60, 90 días, no sé cuánto tiempo estará MJF fuera de la escena. Pero hacer películas es un proceso largo, así que dependiendo de cuántas escenas tenga, podría estar fuera un buen tiempo. Eso perjudica a tu marca.»

«Ahora, aquí está el otro lado. Si yo fuera el agente o mánager de MJF, le diría que se quede en ese set de filmación todo el tiempo que pueda. No te acerques a una cámara de AEW a menos que te obliguen por orden judicial. Porque cuanto más esté involucrado en lo que está pasando en AEW en este momento, más bajará su valor», expone el veterano en 83 Weeks.

