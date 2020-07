Eric Albarracin: "Paulo Costa será la nueva cara del UFC con la victoria sobre Israel Adesanya"

Eric Albarracin sabe que hay mucho en juego para un posible enfrentamiento entre Israel Adesanya y Paulo Costa. Desde que Adesanya se convirtió en el campeón de peso mediano del UFC, se esperaba que su primera defensa del título fuera contra Paulo Costa. Sin embargo, el brasileño resultó lesionado y Adesanya terminó peleando con Yoel Romero.

Desde esa pelea, no se ha hablado de cuándo tendrá lugar esa pelea, pero según Albarracin, él está presionando mucho para que los dos entrenen el regreso de The Ultimate Fighter.

“Estaba planeando volar a Brasil inmediatamente después. Pero, tenían una prohibición de viajar debido a la crisis del coronavirus. Entonces, he estado en el limbo esperando para irme. Tengo que ir para poder preparar a Paulo Costa para Israel Adesanya para que pueda borrar al campeón de peso mediano de 185 libras y convertirse en la nueva cara del UFC . Pero, realmente he estado presionando para The Ultimate Fighter para que podamos hacer que eso suceda".

Cuándo ocurrirá esa pelea o temporada es incierto. El Capitán Eric ni siquiera está seguro de si la pelea ocurrirá en 2020, pero sabe que debe ocurrir una pelea entre Adesanya y Costa.

“Sigue cambiando, todo está cambiando. Tan pronto como crea que sabe las respuestas, cambiamos las preguntas. Entonces, no sé cuándo va a suceder, está en el limbo, pero tiene que suceder. The Eraser, 13-0, 12 nocauts vs. The Last Stylebender 19-0, no hay mejor manera de promocionarlo que The Ultimate Fighter. Seis semanas en TUF, nivel 10 de animosidad entre estos muchachos. Será interesante. Israel tiene un gran portavoz, muy ingenioso, entonces tú Paulo, que está construido como un dios griego y se parece a Ricky Martin y golpea como Mike Tyson ".