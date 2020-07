Henry Cejudo prestará mucha atención a la pelea por el título de peso pluma en UFC 251. En el nuevo evento principal del cartel, Alexander Volkanovski buscará defender su título de peso pluma en una revancha contra el ex campeón Max Holloway.

Es un enfrentamiento intrigante, pero antes de la pelea, Volkanovski y Cejudo han intercambiado tiros y muchos se han preguntado si ocurrirá una pelea entre los dos.

Según el entrenador de Cejudo, Eric Albarracin cree que "Triple C" terminaría su retiro para pelear contra el ganador de Volkanovski-Holloway o un combate de boxeo contra Ryan García.

“Eso es lo que pasa con Henry, cuando has sido el número uno desde que tenía 11 años, siempre tuvo ese objetivo en la espalda. Usted establece estos objetivos y los logra, casi no queda nada. Por otro lado, es difícil quemarse cuando estás peleando por unos pocos millones. Creo que eso es parte de eso, esa no es la única razón por la cual lo hizo. Quiere retirarse porque siempre se propuso formar una familia y dedicó toda su vida a esto y convertirse en el mejor atleta de combate de todos los tiempos y lo logró al convertirse en un campeón olímpico, de peso mosca y gallo".

“Realmente solo hay una pelea que lo atrae y esa sería Volkanovski en MMA. Debido al hecho de que nadie ha ganado tres títulos en tres clases de peso diferentes. Rey Ryan García, Henry solía boxear justo después de la lucha libre. Las manos de Henry son buenas, por eso el rey Ryan García lo llamó. Pero, en realidad, solo hay un verdadero rey y, tarde o temprano, todos doblarán la rodilla hacia Triple C. Si es boxeo, es Ryan García, si es MMA , es Volkanovski".