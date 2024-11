¿Eres detractor de AEW? Orange Cassidy te dice esto

Jon Moxley no está contento con lo que es AEW en la actualidad y por ello como Campeón Mundial y junto a sus Death Riders está tomando el control de la compañía para convertirla en lo que considera que debería ser. Por contra, Orange Cassidy y otros luchadores, como Darby Allin, pretenden evitar que den forma a su visión. Lamentablemente para el «Freeshly Squeezed», perdió ante «MOX» en Full Gear en un combate titular. Pero no se espera que abandone la pelea.

► A los detractores de AEW

Y mientras le preguntan qué mensaje le daría a los fanáticos que no gustan de All Elite Wrestling:

«Podría decir, ‘¿Por qué te importa?’ Podría decir, si quieres que AEW fracase, entonces bien. No sé por qué tienes que decirlo en voz alta. Somos una compañía muy joven. Hemos estado aquí durante cinco años. Hemos crecido de manera exponencial y ganamos tracción muy rápido, gracias a Tony Khan. Vamos a tener que pasar por ajustes. Esto no va a ser un problema solo ahora. Vamos a tener problemas durante todo nuestro tiempo. Así es como es. Siempre siento que las personas que están a cargo de AEW están haciendo todo lo posible para ofrecer el mejor producto, y si eso significa que tenemos que ir a otro lado, iremos a otro lado. Esto es solo parte de esto. Realmente espero que AEW no se vaya a ningún lado porque si la gente realmente quiere que AEW fracase y no tenga éxito, es mejor cuando hay competencia, y te gustaría pensar que tal vez algo está pasando en sus vidas, y tal vez están pasando por algunas cosas, y se enojan, y tienen que desahogarse. Lo que sea. Simplemente no lo leo«, le dice el Campeón Internacional más longevo de la historia de la casa Élite a Sportskeeda WrestleBinge.