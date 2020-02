Tres equipos que podrían desafiar a John Morrison y The Miz

Desde hace unas horas, WWE tiene nuevos Campeones de Parejas SmackDown: John Morrison y The Miz. Los mejores amigos fueron mejores (o más tramposos) que The New Day en el Super ShowDown 2020. Antes del evento, «The Shaman of Sexy» hablaba de este reciente combate como el más importante desde su vuelta a la empresa y ahora lo confirmamos; además de que es la primera vez que sostiene un título de la misma desde 2009.

Esta noche se presentarán en televisión para celebrar su victoria y es de suponer que otro equipo aparecerá para desafiarlos. A falta de algunas horas para el nuevo episodio de la marca azul nos preguntamos quienes pueden ser. Lamentablemente, en este caso no podemos especular demasiado dada la situación de la división de duplas. Pero entrando también en opciones improbables vamos a intentar hacerlo.

► Equipos que podrían desafiar a John Morrison y The Miz

The New Day

También debemos eliminar a todas las parejas rudas porque obviamente no va a darse una rivalidad rudos contra rudos. Y si lo pensamos estamos sacando de la ecuación a The Revival, Dolph Ziggler y Robert Roode, la facción de Sami Zayn o, si por un casual volvieran a aparecer, The B-Team.

La opción de que El Nuevo Día busque la revancha inmediata (la cual tendrían que ganarse) contra los nuevos monarcas casi parece la más probable teniendo en cuenta que Miz y Morrison se coronaron utilizando una silla metálica. Si hubiera sido una victoria limpia la historia sería diferente pero parece obvio que Big E y Kofi Kingston van a buscar una explicación, van a buscar la reválida, no van a dejar quedar las cosas así.

The Usos

Entendemos que E y Kingston se presentarán esta noche reclamando una nueva oportundiad titular. Y que será entonces cuando otro y otros equipos aparezcan para aclararles que las revanchas inmediatas no existen desde hace un tiempo en esta empresa. De ahí nacerá un combate para determinar a los nuevos retadores al campeonato de la división. Y The Usos son la segunda opción más probable para la disputa.

Tanto los hermanos como los anteriormente mencionados han estado liderando la división durante años y ahora Los Uso vuelven a a la acción, vuelven a estar prendidos y en realidad las duplas no tienen oportunidad de brillar fuera de la imagen del título. No es como en otras divisiones en las que otras tramas tienen su relevancia. En el caso de los equipos no y por eso van a buscar enfrentar a los campeones.

The Usos vs The New Day por la contención al cetro es una lucha que fácilmente podría darse esta semana o en las que vienen.

Heavy Machinery

Aquí entramos en la opción más improbable. También podríamos hablar de otros equipos, en dicho caso improvisados, como el que formaron durante algunas semanas Mustafa Ali y Shorty G. Pero no lo hacemos porque el primero de ellos se encuntra recuperándose de una lesión, o preparando su regreso, y no creemos que su siguiente paso sea retomar esta alianza que no ha llevado a ninguno de los dos a nada. Y tampoco existen otros luchadores que parezca si quiera que pueden unir fuerzas para tomar una espada y entrar a la guerra por el campeonato de parejas.

En el caso de Heavy Machinery lo calificamos de improbable porque Otis está centrado en sus cosas. Pero quizá Tucker pueda convencerlo de que retomen sus carreras en los encordados para que se olvide de su desamor. Y no cabe duda de que les vendría de maravilla convertirse en retadores al título. De un tiempo a esta parte perdieron todo el impulso que tenían cuando llegaron a las marcas principales.

Personalmente diría que esta opción es mi favorita, aunque considero que es improbable que ocurra.