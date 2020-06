El episodio 4 de 'Undertaker: The Last Ride' parece confirmar el retiro del "Deadman"

Intenso domingo en torno a WWE se presenta con Backlash 2020, cuya emisión arrancará en apenas un par de horas. Pero esta mañana, un añadido a WWE Network más interesante que este PPV se roba el protagonismo: la cuarta parte del documental 'Undertaker: The Last Ride', titulada 'The Battle Within'.

Y sí, como pueden comprobar en la imagen promocional, uno de los puntos principales del mismo es el desastroso combate que "The Phenom" disputó con Goldberg en Super ShowDown 2019, y que casi acaba en desgracia por un Jackhammer que lució cual letal Brainbuster de Kenta Kobashi, entre otras secuencias infames. Un encuentro que Taker aceptó protagonizar movido por la ya consabida remuneración de los eventos sauditas y también por el criticado Brothers of Destruction vs. DX del año anterior, también en el país asiático.

Sin embargo, como explica Michelle McCool en el episodio anterior, otro nuevo combate fallido hizo que su esposo continuara inmerso en un ciclo de redención. Así, al mes siguiente, al amparo del Wells Fargo Center de Philadelphia, durante la apertura del PPV Extreme Rules 2019, Taker volvió a la acción en una lucha de duplas junto a Roman Reigns, enfrentando a Shane McMahon y Drew McIntyre. Y por fin, parece que el "Deadman" consiguió redimirse.

Porque minutos después de la conclusión del choque, las cámaras muestran a Taker hablando con Vince McMahon en la Gorilla Position. Y estas fijan su objetivo en unas palabras que el legendario competidor dirige al "Chairman" de WWE: "Se acabó, ya no voy a estar más allí". Y aunque Mr. McMahon le responde que ha lucido muy bien, en una escena ya en solitario, Taker habla de "canto de cisne".

A continuación, puede vérsele caminar entre bastidores acompañado de AJ Styles, avanzando el duelo cinematográfico que ambos disputaron el pasado mes de abril en WrestleMania 36.

► 'Undertaker: The Last Ride', a una semana del desenlace

Habrá que esperar al quinto y último episodio, que según Taker, aún estaba en proceso de filmación. Pero la conclusión que puede sacarse de lo visto aquí es que ese "Boneyard Match" de WM 36 supuso una especie de epílogo extraluchístico, a modo de tributo a toda su carrera.

Si bien no es la primera vez que reportamos una falsa alarma, después de los amagos vistos tras WM 32 y WM 33, ahora varias señales hacen más lógica una despedida en firme. Como por ejemplo, que durante esa conversación en Extreme Rules 2019 con Vince McMahon, Undertaker reconozca que su cuerpo ya no da para más. Así como el siguiente reporte de Paul Davis de WrestlingNews.Co.

«Me contaron que todos los guionistas están manteniendo en secreto el estatus competitivo de Taker, específicamente porque no quieren que haya filtraciones. «"Cualquier cosa que diga no va a ser destripado en internet", dijo una fuente en WWE. "Ninguno sabe si se ha retirado. Aparte de su esposa, creo que el único que lo sabría es Vince [McMahon]"».

Más allá, Dave Meltzer informó que WWE tiene planeada una revancha entre Taker y Styles, aunque cabe contemplar que las pistas dadas por la empresa simplemente fueran cebos de cara a mantener el interés por esta crónica del crepúsculo de uno de los más grandes de todos los tiempos. El domingo que viene saldremos de dudas... o no.