Este pasado sábado 20 de junio en la empresa CCW (Costal Championship Wrestling) en la Florida, The Colons regresaron a los cuadriláteros siendo esta su primera presentación en Estados Unidos después de su salida de la WWE.

► Entrevista a Orlando Colón

Epico y Primo se coronaron campeones en parejas de la empresa CCW en la Florida, se unieron ya que tenían un contrato firmado desde hace mucho tiempo, pero la verdad la cosa entre ambos luchadores no va por buen camino.

► Epico Colón: "Eddie esta en lo suyo y yo estoy en lo mío"

En Puerto Rico, Primo traiciono a su primo Epico hace algunos meses para de esta manera moverse al bando rudo junto a "The Precious One" Gilbert y La Bestia creando el grupo The Dynasty. Por el momento ambos son campeones en pareja de la empresa CCW, pero no tienen ningún tipo de comunicación entre ambos. En la entrevista, Epico comenta que Primo llego tarde a la función y se acabo el encuentro y este se marcho de la arena, antes de retirarse del edificio SUPER LUCHAS lo pudo entrevistar mas adelante la entrevista en su totalidad.



Entrevista y Fotografias por Juan Algarin

Corresponsal en Florida, Estados Unidos.