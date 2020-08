Enzo Amore: "Sigo siendo el campeón crucero de WWE"

Nadie sabe qué habría pasado con la división de peso crucero de WWE si Enzo Amore no hubiera sido despedido a comienzos de 2018. Si bien desde el punto de vista de la calidad luchística, su salida fue una buena noticia, pues 205 Live se convirtió poco después en el programa más disfrutable de la compañía McMahon en este sentido, ya comprobamos que eventualmente, una apuesta por los buenos combates no fue suficiente para que esta marca conectara con el gran público, necesitada de estrellas carismáticas.

En cualquier caso, considerar a Amore como el salvador que 205 Live pudo tener luce un juicio demasiado precipitado, aunque el hoy nZo sigue viéndose así. Motivo de que porte a todas horas aquel título crucero que nunca perdió sobre el ring. Porque, según el polémico gladiador reveló a Gary Cassidy de Sportskeeda (entrevista bajo la que dio una actualización sobre Big Cass), podría incluso defenderlo en el circuito independiente.

Pero además, nZo acudió a Busted Open Radio, dejando caer que tiene entre manos algo grande. Y por suerte, no relacionado con el rap.

«¿En cuanto a lucha libre? Estoy en varias cosas ahora mismo que son jodi**mente monumentales. Cosas que el mundo no va a prever ni por asomo. Estoy trabajando en algo muy único, y no puedo darte detalles.

«Y no quiero vender humo. Pero bueno, ya veremos lo que pasa... cuando pase. La conclusión es que la lucha libre es parte de mí. Pero no podría luchar bajo este clima de shows sin fans. Puedo garantizar que no me veréis hasta que no vuelva a ver público».