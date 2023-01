Enzo Amore recuerda cuando Dusty Rhodes lo despidió

Hubo una época en que Dusty Rhodes era entrenador de promos en NXT mientras Enzo Amore era uno de sus alumnos y Triple H el encargado de la marca de la WWE. El luchador fallecido ayudaba a las Superestrellas en sus habilidades para dirigirse a los fans con el micrófono y puede decirse que el que sería Campeón de Peso Crucero fue uno de sus mejores pupilos. Pero no siempre brillaba por su talento en este sentido sino que a veces lo hacía por cuestiones menos elogiables.

► Cuando Dusty Rhodes despidió a Enzo Amore

Mientras hablaba recientemente en Monte & The Pharaoh LI#1 Pro Wrestling Broadcast, el ahora luchador de MLW recordaba que durante una clase de promos Baron Corbin estaba mostrando sus capacidades y él levantó la mano supuestamente para compartir un consejo, eso pensó el “American Dream”. Sin embargo, “The Realest One” estuvo burlándose y tirandose pedos durante la sesión. Eso hizo que Rhodes lo despidiera. Aunque al día siguiente lo contrato de nuevo, con una multa de $250.

“Me presenté a trabajar al día siguiente. Lo que no sabía es que, literalmente, Dusty Rhodes llamó a Triple H esa noche y consiguió que me despidieran. Cuando me presenté al trabajo, Dusty Rhodes llamó a Triple H y le dijo: ‘No, no lo voy a despedir’. Luego, Dusty no me habló durante dos semanas”.

“Creo que me dieron trabajo en la televisión, luego me perdí y no estaba en pay-per-view o algo así, y ni siquiera me di cuenta de por qué. Ni siquiera sumé dos y dos. Miro la tarjeta, estoy como: ‘Oh, no estamos reservados hoy, Cass’, y Cass es como: ‘¡Hijo de p*ta!’ ¡Ni siquiera se registró conmigo, hermano!”.

¿Pensáis que algún día Enzo Amore volverá a la WWE?