Enzo Amore, a lo Roman Reigns: «WWE, reconóceme»

Antes Enzo Amore, hoy Real1, también nZo en algún momento entre medias, fue despedido de la WWE en 2018. Desde entonces, trabaja como independiente. ¿Y si retomara su carrera como Superestrella? Días atrás nos hacíamos eco de lo que incluso podríamos tomar como una amenaza suya a todo el vestidor de la compañía. Hoy continuamos con sus palabras en Wrestling Shoot Interviews.

► Real1 (Enzo Amore) sobre WWE

«Mi objetivo, para cuando llegue el 2025, es que espero que puedas cantarlo conmigo y deletrearlo conmigo. Para cuando veamos el 2025, espero que en algún lugar de los anales de la historia de la WWE, sea reconocido una vez más y me una a la sección de exalumnos, como mínimo. Ese es mi objetivo. Haber tenido una carrera como la que tuve, y que la gente no lo reconozca, ¿quieres hablar de ‘reconóceme’? Que te jodan, hombre. ¿Qué? Manda un poco de reconocimiento por aquí. Eso sería, hombre. Solo tener la oportunidad de hacer lo que amo al más alto nivel del mundo. Lo hago al más alto nivel del mundo, pero no al más alto nivel del mundo. Así que estoy luchando todo el tiempo. Esto es lo que hago. Es mi carrera. La lucha libre es mi vida. Me encanta que no dejé que un mundo que me hizo y me rompió me definiera, que soy quien soy, y soy un buen hombre. Eso es todo lo que me importa ser, una buena persona. Si me conoces en el meet and greet, quiero que te vayas diciendo que era un buen tipo. Creo que seré reconocido por esas mismas personas que me hicieron una vez más, como eso, uno de ellos».

«Si no fuera por una oportunidad única en la vida con John Cena, Triple H y Dusty Rhodes y toda esa mierda, nunca lo habría logrado. Porque los fans son la razón por la que me contrataban cada semana. Vieron a un tipo que no lo sabía, pero ellos lo sabían. No puedes mentirle a la gente. Cuando son las 5:30 de la mañana y estoy venciendo a todos mis colegas al trabajo todos los días y me están pateando el trasero porque no entiendo cómo funciona esto y me están aprovechando, y luego salgo y pongo un espectáculo, y me arriesgo cada noche, y nunca llamo para decir que estoy enfermo, y siempre me presento y hago que todos esos niños bailen y sonrían, y me tomo el tiempo después de un show para firmar autógrafos y conocer a estas personas, espero que sepan que cuando vieron eso, fue tan orgánico, no se puede fingir. Era real. La gente es la razón por la que estaba en la televisión porque yo era uno de ellos. Era el niño que tuvo una oportunidad única en la vida».

«El peor escenario para cualquiera en la WWE en el roster principal, no me importa quién seas, el peor escenario para cualquiera y su carrera sería escuchar mi maldita música cuando estén en el ring. Si me dices que estoy equivocado, te voy a decir que eres un idiota».

