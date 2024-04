Stephanie McMahon hizo su regreso a la WWE durante la segunda Noche de WrestleMania XL después de haber renunciado a la compañía en enero del año pasado, dedicándole unas palabras a los fanáticos para saludar, dar inicio al espectáculo y confirmar que comienza la «Era de Paul Levesque». Evidentemente, su esposo Triple H se mostró complacido por esta aparición, aunque luego se aclaró de que esta aparición no implicaba que su esposa vaya a retomar algún tipo de cargo dentro de la WWE.

► Stephanie McMahon volvió a las pantallas en WrestleMania 40

Stephanie McMahon ha sido una figura influyente y duradera en la WWE durante muchos años. Su reciente salida del puesto de codirectora ejecutiva supuso un cambio notable en su nivel de implicación con la empresa, y es que a pesar de dar un paso atrás, ha habido mucha especulación y anticipación sobre su posible regreso, especialmente después de su aparición sorpresa en WrestleMania 40, de la que casi nadie sabía.

En el podcast Behind The Turnbuckle, Jonathan Coachman comentó sobre el regreso de Stephanie McMahon mientras hablaba del discurso del Salón de la Fama de Paul Heyman, señalando la importancia de que Stephanie estuviera sentada junto a Triple H mientras Paul Heyman se refería a sí mismo como un «tipo Paul Levesque». Coachman interpretó esto como un mensaje dirigido a Vince McMahon, quien perdiera poder en WWE luego de que fuera objeto de acusaciones por mantener una conducta inapropiada con ex trabajadoras.

Coachman notó lo sorprendente que fue ver a Stephanie sentada junto a Triple H, sugiriendo que podría indicar un respaldo al liderazgo y la visión de su esposo para la empresa. Luego, agregó que el regreso de la «Billion Dollar Princess» a la programación de la WWE fue un mensaje claro y calculado para Vince McMahon.

“Cuando Paul Heyman dijo ‘tipo Paul Levesque’, ¿quién estaba sentado junto a Paul Levesque, también conocido como Triple H, en la primera fila? Stephanie McMahon. Eso me sorprendió”.

“Y cuando Stephanie se sentó junto a Triple H, con Triple H recibiendo sus flores, pensé que era un mensaje muy claro para su padre de que yo no soy tú y que no nos vas a obligar a mí y a mi hermano Shane, quien es el que ha estado fuera del negocio durante varios años y se escapó porque renunció hace como un año, Tommy. Y para mí, esa fue la declaración más poderosa que lo que hizo Paul Heyman. Era Stephanie sentada allí. Y cuando hace un año que no la vemos y elegiste esa noche para volver, ¿no pensaste que estaba calculado?»