Entrevista con Super Crazy: "Antes de que me despidieran de WWE yo mejor renuncie"

Hace unos días tuve en entrevista al actual campeón peso completo de la empresa WOWT (World of Wrestling Team) de Chicago, Illinois y hablamos de toda su carrera luchistica en estos 30 años dentro del Wrestling. Sus inicios dentro de la lucha libre dentro de la empresa UWA y su primera corrida en la Triple A y en la WWF. Super Crazy es uno de los pocos luchadores que ha recorrido el mundo y poder luchar con lo mejor de cada país que visita.

► Entrevista con Super Crazy

Después de haber estado en la WWF en el año 1997, rápidamente llega la oportunidad de entrar a ECW en el año 1998, donde tuvo rivalidades contra el japones Tajiri que al día de hoy se han convertido en un clásico de esa empresa. También fue campeón de la televisión tras vencer en la final del torneo a Rhyno. Después de que ECW cierra en el año 2001, Super Crazy ya estaba instalado en la empresa IWA en Puerto Rico del promotor Víctor Quiñones, donde vivió en la isla por espacio de dos años.

En Puerto Rico el mexicano fue triple corona capturando el campeonato jr completo, hardcore y el campeonato intercontinental derrotando a Eddie Guerrero en el debut de la empresa Ring of Honor en Filadelfia en el evento The Era of Honor Begains.

► "Antes de que me despidieran de WWE yo mejor renuncie"

Estuvo por espacio de 3 años en la empresa mas poderosa de lucha libre en el mundo, WWE donde comenzo en el proyecto de ECW en el evento One Night Stand en el 2005 en Nueva York enfrentándose a sus rivales mas grandes de ECW, Tajiri y Little Guido. Después se unen Juventud Guerrera y Psicosis para crear el grupo Mexicools. Super Crazy pide que lo dejen libre de la empresa y obtiene su release el 5 de noviembre del 2008.