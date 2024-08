All In 2024 presentará una lucha del «Salt of the Earth» MJF contra «The Aerial Assassin» Will Ospreay en disputa del Campeonato Americano de AEW dentro de la rivalidad que los dos luchadores tienen desde hace varias semanas y que los llevó a tener el que probablemente fue el mejor combate de la historia de Dynamite. En espera de ver qué sucede dentro de dos semanas, el 25 de agosto, en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, conocemos entresijos de la trama gracias a nuestros compañeros de Fightful.

► MJF vs. Will Ospreay

«Fightful Select (su sección de pago) informó a principios de este mes que, tras ganar el Campeonato Internacional, Ospreay sugirió que Swerve Strickland ganara en Forbidden Door para evitar que tuvieran un combate en All In. Esto se debía a que el enfrentamiento de Ospreay para All In ya estaba planeado desde hacía meses, con un combate contra MJF.

«No estamos seguros si el combate de una hora fue planeado desde el principio, ya que hubo discusiones sobre si hacerlo en las semanas previas al evento. Sin embargo, mucho antes del regreso de MJF a AEW, ya existían planes creativos para una rivalidad entre Ospreay y MJF que se desarrollaría durante el verano y culminaría en AEW All In.

«Las personas con las que hemos hablado creen que el Campeonato Americano fue un movimiento temporal para aumentar el heat en MJF antes de All In en Wembley. Además, el objetivo del Campeonato Internacional es seguir ‘elevándolo’ como título importante«.

¿Qué opinas de la rivalidad de MJF vs. Will Ospreay?