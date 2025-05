Entrenador de Della Maddalena predice pelea con Makhachev

El entrenador de Jack Della Maddalena insiste en que Islam Makhachev no podrá sobrevivir al poder de su estudiante estrella.

Tras su actuación ganadora del título contra Belal Muhammad en la pelea estelar de UFC 315 del sábado, el campeón de peso wélter de UFC, Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC), ya tiene a su próximo retador al título. Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) subirá a la categoría de 170 libras para retar a Della Maddalena tras dejar vacante su título de peso ligero.

El entrenador en jefe de Della Maddalena, Ben Vickers, rebosa confianza antes del enfrentamiento.

«Parece que Jack está a punto de convertirse en el número uno libra por libra. Siempre he sido de los que aceptan la siguiente pelea. Con Jack, no me importa quién sea el siguiente, porque sé que le ganará. Me parece genial. Nos da la oportunidad de tener esa pelea. Es el número uno libra por libra, así que si creo que Jack es el mejor del mundo, debería poder vencerlo«.