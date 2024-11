Entre WWE y Hollywood: Los deseos de Titus O’Neil

Hace unos meses hablábamos de Titus O’Neil en términos de «entre la lucha libre y la paternidad» debido a la presentación de su nuevo libro. En esta ocasión lo hacemos «entre WWE y Hollywood» para descubrir que el embajador de la compañía de lucha libre donde una vez fue luchador aún tiene ganas de subirse nuevamente al cuadrilátero pero al mismo tiempo también quiere tener éxito en la meca del cine.

► Los deseos de Titus O’Neil

«Definitivamente siento el deseo de volver al ring, me encanta competir. Me encanta entretener, pero como he dicho en entrevistas anteriores, si surge una oportunidad que funcione bien para mí, sí, definitivamente lo haré. Pero literalmente estoy preparándome para dos o tres proyectos de cine más. Ya hice dos proyectos cinematográficos que saldrán en 2025. Deseo tener un alto nivel de éxito en Hollywood, al igual que mis compañeros de la WWE que han hecho esa transición, incluido uno de mis mejores amigos que me introdujo en este negocio, Dave Bautista. Estoy realmente emocionado por ese proceso. Tengo grandes personas a las que seguir, grandes personas en las que apoyarme como John Cena y Dave Bautista, para hacer preguntas y aprender las mejores prácticas que me ayuden en este camino. De la misma manera en que buscaba el consejo de muchos veteranos cuando se trataba de lucha libre, hago lo mismo ahora. Afortunadamente, tengo muchos amigos que ya están en Hollywood y que pueden ayudarme a seguir desarrollándome en este viaje», explica en The Business of the Business.

O’Neil tuvo sus últimos combates hasta ahora en 2020, terminando con una oportunidad por el Campeonato de Estados Unidos que entonces ostentaba Bobby Lashley en el episodio de Raw de 9 de noviembre. Como actor, está preparando tres películas, ‘The Walk-On’s’, con Steve Austin o Chris Jericho, ‘Battle Thy Seeds’, y ‘Way Out of Bounds’.