Entre The Queen y Ashley: Charlotte Flair: «Así soy yo, acéptame»

Charlotte Flair siente ganas de que Ashley Fliehr salga a la luz pública de la WWE. Es una incógnita cómo va a regresar después de su derrota ante Tiffany Stratton en un combate por el Campeonato Femenil en WrestleMania 41 pero quizá «The Queen» sea muy diferente.

Atendamos a sus recientes declaraciones en una entrevista con la revista PEOPLE:

«Me he sentido expuesta últimamente (después de hablar de su divorcio de Andrade en Sherri).

«Creo que me he quitado un peso de encima porque Charlotte tenía que ser tan perfecta e impecable todo el tiempo y la gente no podía separar el personaje de quién soy yo en la vida real. Así que, al desahogarme, me digo: «Así soy yo, acéptame». Siento que no tengo que ocultarme, no necesariamente, pero no me preocupa, ya sabes, «¿Qué va a pasar hoy?». O, en una entrevista, «¿Me van a preguntar y tendré que cambiar de tema?». Es como si esta fuera mi auténtica yo. Y se siente muy bien.