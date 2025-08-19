Se dice que el icónico Chris Jericho podría regresar a la WWE en 2026, cuando su contrato con AEW expire, y él «aprovecha» para compartir un recuerdo. Parece obvio que el propio luchador veterano está al tanto del rumor y bien sabido es que le gusta dar que hablar, haya verdad o no en lo referente a la más pura realidad.
► Chris Jericho recuerda WWE
Atendamos a la reciente publicación de «Y2J» en redes sociales:
Great pic that I’ve never seen before from the classic #WWF tour of Japan, Singapore & Malaysia in March of 2002! I worked with @TheRock for the World Title the whole tour, and we tore the house down every night. Then, we drove our mentor, #PatPatterso, crazy by doing 20 minutes… pic.twitter.com/PFvIBeWJwg
— Chris Jericho (@IAmJericho) August 19, 2025
«¡Gran foto que nunca había visto antes de la clásica gira de #WWF por Japón, Singapur y Malasia en marzo de 2002! Estuve trabajando con @TheRock por el Campeonato Mundial durante toda la gira, y dimos un espectáculo increíble cada noche. Después, volvimos loco a nuestro mentor, #PatPatterson, haciendo 20 minutos de comedia improvisada para los fans tras los combates. ¡Gracias a #DeanMalenko por enviarme esto!»
En marzo de 2002, poco antes de que WWF se transformara oficialmente en WWE, Jericho era el Campeón Indiscutido. ¿Qué tanto éxito podría tener si regresara?