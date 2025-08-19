Entre rumores de regreso, Chris Jericho recuerda WWE

por
Chris Jericho

Se dice que el icónico Chris Jericho podría regresar a la WWE en 2026, cuando su contrato con AEW expire, y él «aprovecha» para compartir un recuerdo. Parece obvio que el propio luchador veterano está al tanto del rumor y bien sabido es que le gusta dar que hablar, haya verdad o no en lo referente a la más pura realidad.

► Chris Jericho recuerda WWE

Atendamos a la reciente publicación de «Y2J» en redes sociales:

«¡Gran foto que nunca había visto antes de la clásica gira de #WWF por Japón, Singapur y Malasia en marzo de 2002! Estuve trabajando con @TheRock por el Campeonato Mundial durante toda la gira, y dimos un espectáculo increíble cada noche. Después, volvimos loco a nuestro mentor, #PatPatterson, haciendo 20 minutos de comedia improvisada para los fans tras los combates. ¡Gracias a #DeanMalenko por enviarme esto!»

En marzo de 2002, poco antes de que WWF se transformara oficialmente en WWE, Jericho era el Campeón Indiscutido. ¿Qué tanto éxito podría tener si regresara?

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos