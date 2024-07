Según los registros de CAGEMATCH, The Young Bucks han disputado 1009 luchas hasta ahora, comenzando con la que tuvieron el 5 de diciembre de 2004 bajo el nombre de Los Gallineros contra BJ Samson y Diablo en RevPro The End en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y terminando -hasta el combate Blood & Guts que protagonizarán en Dynamite el 24 de julio (y los que tengan a continuación)- con el encuentro de tercias que junto con Kazuchika Okada tuvieron con Hiroshi Tanahashi y The Acclaimed en Forbidden Door.

Mientras hablaban recientemente en Sneaker History les preguntaron a Nicholas y Matthew Jackson por su lucha favorita de esas más de mil y señalaron la que disputaron con The Lucha Bros (Rey Fénix y Penta El Zero M) en All Out 2021 por el Campeonato Mundial de Parejas de AEW dentro de una jaula de acero.

«Recuerdo haberle contado a Tony lo que iba a hacer, y le encantó porque era un gran fan de nuestro trabajo anterior. Sabía que lo había hecho antes en PWG, y él estaba como, ‘¡SÍ!’ Ese momento queda como uno de los momentos emblemáticos de AEW, y está asociado con los Young Bucks. Probablemente es uno de nuestros tres mejores momentos en nuestra carrera en AEW. Especialmente para mí. Miro hacia atrás con cariño a ese combate en la jaula. Probablemente ese combate, y el de Sting y Darby, son mis dos combates favoritos de mi carrera. Miro hacia atrás y pienso, hombre. Esa estética específica con el equipo naranja. Ese look podría ser mi favorito y mi momento favorito en la empresa, en 2021. Fue una época emocionante. Ese combate también».

