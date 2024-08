Desde la primera vez que piso un cuadrilátero se ha hablado de la posibilidad de que Zilla Fatu, el hijo de Umaga, se una a la WWE. Últimamente, por ejemplo, hubo cierto runrún con su debut en SummerSlam, o leímos al samoano hablar así del nuevo The Bloodline:

«Creo que es peligroso. Definitivamente ha abierto los ojos de muchas personas porque, con la historia de Bloodline, hay tantas perspectivas, tantas opiniones, tantas visiones con esta historia. Lo que hace que esta historia sea tan hermosa y tan legendaria es que no hay un cinturón involucrado. Todos van por ese collar. Es muy importante. Todos quieren ser el número uno, todos sienten que son el único, pero no son el Principal. ¿Sabes a lo que me refiero? Todo lo que tengo que decir es, manténganse atentos«.

► Zilla Fatu y Jacob Fatu

También dijo que le gustaría luchar con The Rock o que en realidad estaría «al otro lado de la mesa» con respecto a la facción. Pero ahora atendemos a su relación con Jacob Fatu, último integrante de la misma junto a Solo Sikoa, Tama Tonga y Tonga Loa.

Embed from Getty Images

Antes de convertirse en Superestrella, «The Samoan Werewolf» colaboró en un total de cuatro ocasiones con Zilla -en los eventos de GCW: The Block Is Hot, Role Model, Touch The Sky y Look At Me, todos ellos en 2024- y este quiere recuperar esa alianza:

«¿Con él? Claro que sí. ¿Quién no querría al Lobo Samoano en su equipo? ¿Quién no querría al Samoano más peligroso? Él es uno de los mejores. Tenerlo a mi lado marca una gran diferencia. Mucha gente no sabe que Booker T y Jacob han sido fundamentales para llegar a donde estoy hoy. Agradezco a Jacob por darme el conocimiento adecuado, por acogerme y guiarme, y por darme los mejores consejos sobre cómo hacer ciertas cosas en el ring. Un gran agradecimiento para él», le dice a Ashlee Off-Air.

Zilla & Jacob Fatu’s Pop Up Superman Somoan Spike at today’s GCW 💯 pic.twitter.com/t7FUIv3n4G — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) March 24, 2024