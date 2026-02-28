Para algunos, indicativo de que el «Road To WrestleMania» deja bastante que desear, lo más interesante hoy en Elimination Chamber 2026 es la revelación de cierto misterio: ¿qué se esconde dentro de una caja, con instrucciones específicas de sólo abrirla durante el show? Así es el «entretenimiento deportivo», amigos.

Considerando las ya dilatadas en el tiempo especulaciones sobre un regreso de Chris Jericho a WWE, podría pensarse que el veterano supone esa sorpresa, pero se dice que AEW habría congelado su contrato para evitarlo. De resultas, una opción más probable es la de Danhausen, quien desde hace meses busca su liberación de la casa Élite y parece ya la habría obtenido. Si echan un vistazo al apartado «Roster» de la web oficial de AEW, el «Very Nice Very Evil» ya no figura allí.

Mientras, el propio Danhausen alienta el runrún con un par de posts. El primero, compartiendo la imagen del genio de la lámpara de Aladdin (1992). El segundo, señalando que ya está disponible para fechas, con correo electrónico adjunto.

Esta semana, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer poco menos da por hecha la llegada de Danhausen a WWE.

«No es para nada el tipo de luchador que Paul Levesque querría como gran estrella. Pero puede ser un personaje de comedia, podría hacerse popular pronto como figura de culto y seguramente vendería mucha mercancía. Preveía que hablaran de él y que al final le dieran una oportunidad».

► Elimination Chamber 2026: cartel completo

He aquí cómo se presenta el menú de Elimination Chamber 2025, a celebrarse hoy a partir de las 7 pm ET desde el United Center en Chicago (Illinois, EEUU).

The concept of the “Elimination Chamber” started like all things in @WWE do… an idea that tried to answer the question “what if?” A back-of-the-napkin drawing that became a structure and now acts as a massive opportunity to main event #WrestleMania.



We all saw the #WWEChamber… pic.twitter.com/p13nRjxKU4 — Triple H (@TripleH) February 28, 2026