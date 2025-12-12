En México, lucha libre es uno de los tres estilos de lucha profesional más conocidos del mundo. Además de ser uno de los deportes más populares y un fenómeno cultural muy importante, es considerado el segundo deporte-espectáculo más popular después del fútbol.

El gran espectáculo

La lucha libre mexicana combina tradición y espectáculo, manteniendo técnicas de combate como llaves rápidas y acrobacias aéreas, además de saltos fuera del ring. Por ejemplo, movimientos como la “huracarrana” o la “plancha” son característicos de su estilo dinámico. Sus personajes coloridos, que suelen usar máscaras, -como El Santo, Blue Demon o La Parka-, aportan un componente teatral que mezcla comedia, drama y violencia controlada.

En los últimos años, las exhibiciones de este deporte se han vuelto cada vez más populares gracias a las redes sociales, las plataformas de vídeo y las apuestas deportivas, convirtiéndose en una parada obligatoria para los visitantes extranjeros. En lugares como la Arena México o el Coliseo, los turistas asisten para vivir de cerca la energía del público.

La llegada de la lucha libre

Aunque el origen de la lucha libre se remonta a la Antigua Grecia, se popularizó en el siglo XIX en Europa y Estados Unidos como entretenimiento en ferias, con estilos controlados como el grecorromano.

La lucha libre mexicana surgió durante la misma época, en tiempos de la Intervención Francesa, como exhibición extranjera, principalmente de lucha olímpica y grecorromana. En ese contexto surgieron luchadores profesionales europeos y peruanos y, a pesar del conflicto en el país, los eventos continuaron. En 1903, Enrique Ugartechea se convirtió en el primer luchador mexicano, mezclando el estilo grecorromano pero creando un estilo propio, lucha libre mexicana, por lo que es considerado su pionero.

Durante el siglo XX, la lucha libre mexicana se consolidó como un símbolo cultural del país, hoy en día considerado como patrimonio cultural de Ciudad de México. En 1933, Salvador Lutteroth fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, que más adelante se convertiría en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Más allá de la lucha

Enrique Ugartechea nació en 1882 en Xalapa, Veracruz, y a finales del siglo XIX se mudó a la Ciudad de México, donde asistió a una función de circo en la que vio la participación del luchador Romulus, “La Balanza Humana”. En ese momento decidió convertirse en luchador.

En 1903 se enfrentó al italiano Romulus, a quien venció, y fue apodado “El hombre más fuerte de México”. Continuó participando en luchas realizadas en plazas de toros, teatros y carnavales en el país. En 1905 fundó la primera Escuela de Cultura Física en la Ciudad de México y otra en Puebla, además de la Arena Ronald, donde promovía el boxeo, lucha profesional y culturismo. También participó en el cine, en películas como en “Maciste Turista” (1917) y colaboró como cronista deportivo en diversos periódicos. Falleció en Puebla en 1930, dejando un legado como entrenador de “El Gladiador” y “El Chino”.

Gracias a su aporte y a su trabajo, junto con “El Santo” y “Blue Demon”, entre otros, la lucha libre mexicana es considerada no sólo un deporte, sino también parte de la cultura e identidad nacional.

Imagen del proyecto «La increíble historia del profesor Enrique Ugartechea«, que puedes apoyar en Kickstarter.