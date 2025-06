¿Enemigos o amigos? Así están Santana y Ortiz

Santana y Ortiz fueron uno de los equipos top de AEW, sin embargo, terminaron en malos términos. Santana se fue de AEW y Ortiz, aunque no aparece, sigue en la empresa. Ambos tuvieron problemas personales, Santana quería que Ortiz y él abandonaran AEW para irse a WWE, pero a Ortiz no le gustó esa idea y se quebró su amistad.

Unos meses después, Konnan intentó arreglar la situación y ambos hicieron las paces y una tregua. Pero, duró solo un par de meses. Recientemente, Ortiz fue entrevistado en el video podcast Johnny I Pro Show, y allí reveló que aunque se guardan una gran gratitud mutua, los problemas fueron tan duros que siguen su vida de manera separada. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Así es actualmente la relación de Santana y Ortiz

«Si no hubiera sido por él, especialmente al comienzo de mi carrera, y por el hecho de que nos tuviéramos el uno al otro, sinceramente no creo que hubiera llegado hasta este punto. Ahora puedo decir con confianza que, si hubiera tenido la mentalidad que tengo hoy, lo habría logrado al 100 por ciento.

«Pero era una persona muy diferente en mis veintitantos. Poder contar el uno con el otro… cuando pasas dificultades con alguien, por supuesto que se crea un lazo, ¿sabes a lo que me refiero? Hacíamos viajes de 12 a 15 horas, estábamos sin un peso, compartíamos la comida, resolvíamos como podíamos, dormíamos en el suelo, dormíamos en el carro.

«Sí, hermano, fuimos verdaderos compañeros de batalla durante mucho tiempo. Honestamente, si no hubiera sido por él —y viceversa, si no hubiera sido por mí para él— no creo que hubiéramos llegado al punto al que llegamos en nuestras carreras. Ahora, tristemente, estamos haciendo el camino por separado, pero así es la vida, y así es como a veces pasan las cosas».