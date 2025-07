Endeavor Streaming ha sido vendida a Deltatre

Deltatre adquiere Endeavor Streaming, operador de WWE Network y UFC Fight Pass, para fortalecer su liderazgo en plataformas digitales y de streaming OTT. A continuación, leemos el comunicado de prensa.

► Deltrate compra Endeavor Streaming

Deltatre anuncia la adquisición de Endeavor Streaming para crear un líder en plataformas digitales y de streaming

Deltatre, un proveedor internacional líder en soluciones de streaming, digitales, datos y gráficos para las industrias del deporte, medios y entretenimiento, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Endeavor Streaming de Endeavor Group Holdings, Inc.

La empresa combinada estará mejor equipada para atender a clientes del deporte, medios y entretenimiento a través de una amplia y atractiva gama de experiencias digitales — todo bajo una alianza centralizada con Deltatre — evitando la complejidad de despliegues tácticos y proveedores múltiples.

El portafolio conjunto de clientes incluye algunas de las propiedades deportivas y mediáticas más destacadas del mundo — entre ellas NFL, UFC, Sky, Rogers, NBA, WWE, MLB, BritBox, Bell Media, LIV Golf, ICC, World Rugby y UEFA — con décadas de experiencia entregando servicios digitales y OTT con calidad, confiabilidad y rendimiento a gran escala.

Andrea Marini, CEO de Deltatre, afirmó: “Juntos estamos en una posición excelente para liderar en todos los niveles de la industria — y esta inversión subraya nuestro compromiso de ampliar el valor que ofrecemos a clientes actuales y futuros. Endeavor Streaming es un actor muy respetado en nuestra industria y sus servicios complementan de forma natural nuestros productos y servicios existentes. Creo firmemente que esta movida posiciona a Deltatre como líder en despliegues digitales y OTT integrados y de alta calidad.”

Fred Santarpia, presidente de Endeavor Streaming, añadió: “Endeavor Streaming se ha establecido como un socio confiable para las compañías deportivas y mediáticas más grandes del mundo en su transición de experiencias lineales a un futuro orientado al consumidor directo. Con Deltatre esperamos ofrecer aún más oportunidades para crear valor para nuestros socios, creciendo audiencias e ingresos.”

Ambas compañías han centrado esfuerzos en la creación de productos basados en sus plataformas y servicios, lo que permite despliegues repetibles, rentables y rápidos, apoyados por un gran equipo de ingeniería para lanzamientos personalizados. Juntas, estarán preparadas para seguir atendiendo a las plataformas globales más grandes, así como a propiedades más pequeñas y jugadores regionales.

La adquisición también fortalece la presencia global de Deltatre, extendiendo el soporte operativo en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia.

La transacción se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Weil, Gotshal & Manges LLP actúa como asesor legal de Deltatre, y New Deal Advisors SpA como asesor financiero. Latham & Watkins LLP es asesor legal de Endeavor Group Holdings, Inc., y The Raine Group actúa como su asesor financiero.