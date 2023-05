Encuentros definidos para Super Strong Style 16

La edición de este 2023 del torneo Super Strong Style 16, producido por PROGRESS Wrestling, se presenta como el primer y definitivo era pos-COVID, y en consecuencia, como el más atractivo de los últimos años. Entre otras cosas, porque marcará el regreso de Will Ospreay a la promotora británica.

Ayer, esta desveló todos los emparejamientos de primera ronda, y asimismo la tabla y los cruces que les esperan a los gladiadores que avancen de ronda. He aquí los enfrentamientos.

Interesante ese Robbie X vs. Nick Wayne, que podría conducir a un Wayne vs. Will Ospreay en semifinales. Estos ya se enfrentaron por primera vez el pasado año en GCW I Never Liked You, saliendo ganador “The Assassin”. Por el lado derecho de la tabla, Shigehiro Irie, como actual Campeón Mundial Unificado wXw y ganador del último 16 Carat Gold, es el favorito, aunque Charles Crowley viene pisando fuerte.

Además de la justa que da nombre al evento, un duelo entre Nina Samuels y Alexxis Falcon y una defensa titular de Sunshine Machine ante Smokin’ Aces, PROGRESS ha sumado al cartel de Super Strong Style 16 un mano a mano donde Lana Austin pondrá sobre la mesa el título femenil de la compañía contra Millie McKenzie.

Así queda pues el menú que presenta PROGRESS Chapter 153: Super Strong Style 16, a celebrarse los días 27, 28 y 29 de mayo desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

[27 de mayo]

[28 de mayo]

[29 de mayo]

💪 Millie McKenzie beat both Skye Smitson & LA Taylor as she said she would at #Chapter151 & now she gets her shot against Lana.



🥇 Lana Austin Vs Millie McKenzie for the PROGRESS Women's World Championship – DAY 2 #SSS16



🎟️ Get your tickets here:https://t.co/OqurA78Iqs pic.twitter.com/D9ghHJuYY9