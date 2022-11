En WWE o en AEW, Stephen Amell quiere volver a luchar

Stephen Amell, quien se hizo reconocido como actor a nivel mundial por su papel de Oliver Queen en la serie Arrow, se encuentra interesado en volver al ring para apoyar su próximo proyecto en la pantalla chica. Así lo ha revelado en una recietne entrevista con Popcon. Estas fueron sus declaraciones cuando le preguntaron si estaba interesado en retornar al ring:

«Sí, me interesa… Creo que lo que voy a tratar de hacer es que… Voy a tratar de hacer algo con WWE o con AEW cuando esté cercano el lanzamiento de la segunda temporada de Heels. Ya veremos qué pasará.

► Stephen Amell quiere volver a luchar, o al menos, aparecer en WWE o en AEW

«Sea lo que sea, luchar o lo que sea. Me gustaría mucho volver a luchar contra Cody Rhodes. O luchar contra AJ Styles, eso podría ser una buena lucha. También contra Darby Allin… Me gusta un montón Darby Allin».

Recordemos que Amell debutó en el ring en el evento premium SummerSlam 2015, en donde hizo equipo con Neville, hoy PAC en AEW, para vencer a King Barrett y Stardust, el antiguo personaje que odiaba Cody Rhodes.

El 17 de noviembre de 2017, Amell volvió al ring y se unió al BULLET CLUB (Cody Rhodes, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson), para vencer a Flip Gordon, Scorpio Sky y The Addiction (Christopher Daniels y Frankie Kazarian) en el PPV ROH Survival of the Fittest 2017.

Su última lucha fue en el PPV ALL IN el primero de septiembre de 2018. Allí, cayó ante Christopher Daniels en una lucha en donde Jerry Lynn fue el réferi especial invitado. CM Punk y las luchadoras de Impact Wrestling, Jordynne Grace y Savannah Evans, aparecerán en la segunda temporada de Heels.