En WWE creen que Dakota Kai firmará con AEW

Cuando WWE efectúa una tanda de ceses, siempre hay nombres que pillan más de improviso que otros a los seguidores, y dentro del reciente «Viernes Negro», Dakota Kai fue ese talento menos esperado.

Y tal percepción se basaba no tanto en sus últimos meses, pues durante 2025 sólo había disputado ocho combates, sino por su calidad y el cariño que se había granjeado entre el Universo WWE, considerando que otras competidoras de inferior nivel continúan bajo contrato.

Así, Kai quiso agradecer el apoyo brindado con un mensaje en sus redes sociales, instando a los fans a acompañarla en su próximo paso.

I hope you stay on this journey with me x pic.twitter.com/EE0xrgRMSA

— 𝖈𝖍𝖆𝖗𝖑𝖎𝖊𝖌𝖎𝖗𝖑 🎮 (@ImKingKota) May 3, 2025