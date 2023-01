En WWE confían en que Naomi volverá pronto

Naomi y Sasha Banks abandonaron la WWE durante la apertura de un episodio de RAW en mayo. No les gustó la forma en que Vince McMahon estaba programando la división femenil de parejas, de la cual eran campeonas. Fueron suspendidas, y desde entonces, ninguna de las dos ha regresado a la empresa, e inclusive The Boss ya rescindió contrato e hizo su debut en NJPW en Wrestle Kingdom 17.

► Naomi estaba a punto de renovar su contrato cuando desertó

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que Naomi abandonó la WWE con su contrato a punto de expirar, y que en su momento estaba emocionada por volver a firmar con dicha compañía. La misma fuente también señaló que “hubo fuentes en The Fall que afirmaron que Trinity mantuvo un contacto positivo con WWE”, aunque no pudieron verificar aquello; no obstante, parece que WWE está confiada de que The Glow regresará

“El contrato de Naomi estaba a punto de expirar en el momento de la huelga, pero ambas partes parecían emocionadas de extender el trato. Específicamente, se le dijo a Fightful que Naomi probablemente se dirigía al contrato de mayor dinero de su carrera antes de que las cosas se descarrilaran por la situación en mayo que llevó a que ella y Sasha Banks se fueran.”

“Un superior de la WWE con el que hablamos también afirmó que hubo contacto entre las dos partes y que están “seguros” de que Naomi volverá a estar en la WWE. Que más arriba no proporcionó una fecha.”

Habrá que ver cuando regresa Naomi a WWE. Parece que la empresa espera volver a verla, más aún considerando el hecho de que su esposo Jimmy Uso sigue apareciendo con regular en pantallas. Sin embargo, lo mismo se decía de Sasha Banks y ya sabemos en qué terminó todo. Si las partes ya se han puesto de acuerdo, Royal Rumble puede ser un buen escenario para un eventual regreso.