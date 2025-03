En WrestleMania 41, Jey Uso buscará redimirse de WrestleMania XL

Había mucha expectación con la lucha de Jey Uso y Jimmy Uso en WrestleMania XL. Por primera vez en sus carreras, los gemelos se enfrentaban mano a mano en el mayor escenario de la WWE. Sin embargo, no cumplieron con lo que los fanáticos querían ver y terminaron decepcionando. La buena noticia para ellos fue que aquello no afectó negativamente a sus carreras y, cada uno en su camino, y en especial el «Main Event», están en un gran momento.

En especial Jey porque en WrestleMania 41 va a luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo contra Gunther después de haber ganado el Royal Rumble 2025 y él mismo elegirlo de esa manera como premio por dicha victoria. En cambio, se desconoce si Jimmy va a tener un combate en el evento. Pero sigamos con su hermano y con sus declaraciones en CBS Sport pues en ellas habla de la experiencia que tuvo el año pasado y la que quiere tener este:

– Un momento decisivo

«Esto es todo o nada para mí. Siento que mucha gente duda de mí. Mucha gente me está subestimando ahora mismo, Uce. No se supone que yo deba estar en esta posición. Lo sé. Ellos lo saben. Pero voy a hacer que todos se callen.»

🚨BREAKING NEWS: 2025 Royal Rumble Winner Jey Uso just picked the World Heavyweight Champion, Gunther, as his #WrestleMania opponent! 👏👏👏#WWERaw #RawOnNetflix pic.twitter.com/5dXfYsbILA — WWE (@WWE) February 11, 2025

– Demostrando su valía

«Todavía estoy tratando de demostrarme a mí mismo. Y está bien. Esta es mi historia. Creo que mucha gente se identifica conmigo, Uce, porque me han visto crecer frente a ellos. Saben de dónde vengo. Me han impulsado. Eso es lo único que voy a seguir haciendo. Cada lunes, me presento a trabajar y me aseguro de darlo todo. Estoy tratando de disfrutar este viaje.»

– El desafío más grande

«Creo que Gunther es el mejor luchador sobre el ring. Tiene algo especial. Transmite esa energía. Es intimidante, fuerte, grande y pesado. Pero necesito superar esta montaña para demostrarme a mí mismo y al mundo lo que soy capaz de hacer. Estoy tratando de ser campeón mundial de peso pesado.»

Embed from Getty Images

– Redención en el escenario principal

«Siempre pensé que dábamos grandes combates. Si lo analizas, tuvimos luchas increíbles contra The Wyatt Family, The Shield, The New Day. Ahora siento que he tenido algunas buenas luchas, pero no las que quedan en la memoria de la gente. Este es mi momento de redención en el gran escenario. La presión está sobre mí.»

– El lazo con su hermano

«Hombre, mi hermano está viviendo esto conmigo. Lo está. Aprendí… hombre, él está ahí conmigo…» dice Jey con emoción, antes de hacer una pausa mientras contenía las lágrimas. «Me tienes con los ojos llorosos aquí.»

Embed from Getty Images

– Un sueño hecho realidad

«Soy muy afortunado. Puedo viajar por el mundo con mi familia, con mis hermanos. Estamos creciendo y haciendo cosas grandes. Me llena el corazón de alegría ver a mis hermanos en la portada de un videojuego. Se me pone la piel de gallina al pensarlo. Nunca en un millón de años habría imaginado que estaría en un juego o en esta posición. Estoy viviendo el momento con mi familia.»

«Creo que es increíble. Los niños pueden jugar este juego. Puede que no sepan quiénes fueron Yokozuna, The Wild Samoans o Umaga. Esto celebra la historia y el legado de nuestra familia… También es una lección de historia.»

– La energía de la afición

«Voy a tener a 100,000 personas ahí afuera gritando ‘Yeet’ al mismo tiempo. Nadie más está haciendo eso. Vamos a divertirnos.»