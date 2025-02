En WrestleMania 35 iba a ser BigieMania no KofiMania

Así como leyeron en el titular de esta noticia, originalmente Big E se iba a coronar Campeón mundial de la WWE en WrestleMania 35, pero Kofi Kingston terminó siendo el que destronó a Daniel Bryan en la edición 35 del mencionado premium live event del 2019.

Recordemos que Kingston se metió al bolsillo a los aficionados que asistían a las arenas por esos tiempos, luego de un desempeño formidable en una Gauntlet Match en Raw.

Lo anterior sólo fue el inicio de la KofiMania.

Volviendo a los planes descartados para Big E, sería el coescritor en jefe de SmackDown, Road Dogg, quien divulgaría lo anterior.

El escenario sería el pódcast de Chris Van Vliet, «Insight with Chris Van Vliet», titulado: «Road Dogg Compares The Attitude Era & Triple H Era, DX, Smackdown, R-Truth».

Todo comenzó cuando Vliet preguntó.

Y cito.

A lo que Dogg se permitió responder.

«Te diré esto y me encantaría tener una conversación contigo al respecto. Todo salió exactamente como debía salir, pero estaba equivocado. Quería que Big E ganara el título en KofiMania. Pensaba que Big E era el indicado, pero un miembro de mi equipo de guionistas —que ahora escribe para NXT— me dijo: ‘Estás equivocado, jefe, es Kofi’. No me había dado cuenta de que Kofi tenía una conexión tan personal con los fanáticos. Yo solo estaba buscando quién sería el próximo en destacar y no pensé que la respuesta estaba justo frente a mí. Intentaba impulsar a otra persona, pero nunca me alegró tanto estar equivocado. Fue un gran momento.

«Puedes retroceder en el tiempo y debatir sobre lo que pasó la semana o el año siguiente, pero ¿A quién le importa? Kofi ganó el título en WrestleMania y nadie podrá quitarle eso. Big E tuvo su momento años después; todo llegaría en su tiempo, solo que en ese entonces no era el momento. Yo veía algo en Big E, pero no era la ocasión correcta. Era el tiempo de Kofi, y nunca estuve tan feliz de equivocarme. No podría estar más contento de que le haya pasado a él. Si pudiera escribir de nuevo, lo haría otra vez porque creo que funcionaría una vez más. Estoy 100 % seguro de ello.

«Ese WrestleMania me afectó mucho. Fue el evento que me rompió el espíritu. Después de eso, decidí que me iba a casa. Había estado escribiendo para el programa durante un tiempo con altibajos, pero en ese momento estábamos en un buen lugar. Aun así, las cosas cambiaban, y empecé a sentir que ya no era mi programa. Cuando luchaba por una idea, siempre perdía. Llegó un punto en el que dije: ‘Ya no voy a pelear más esta batalla’. Al principio fue muy divertido; sentía que tenía mucha libertad creativa. No sé si recuerdas ese primer Backlash donde Dean Ambrose era campeón de SmackDown y Heath Slater con Rhyno eran campeones en parejas. Era un show de lucha sencillo y divertido de dos horas que estaba ganando popularidad.