En Warner existe interés en los derechos de la WWE

Los derechos televisivos de la WWE no expirarán hasta 2024 pero las negociaciones ya comenzaron tanto para una renovación como para un cambio de aires, teniendo en cuenta además la venta de la compañía a Endeavor. Y también que NBCU y Fox tienen preferencia en las mismas. La nueva actualización es que en Warner Bros existe interés, según da a conocer el reconocido periodista y escritor -es autor de libros sobre ESPN o Saturday Night Live; el próximo será sobre HBO- James Andrew Miller en SI Media with Jimmy Traina.

> Warner, interesados en los derechos de WWE

“Creo que sí”, dijo cuando le preguntaron si había otras empresas interesadas en WWE. “No me sorprendería, a pesar de que el dinero es un problema tan grande para ellos, no me sorprendería si a Warner Brothers Discovery le gustara una porción del pastel de la WWE. No tiene que ser el lunes por la noche. El lunes por la noche es una noche difícil. Si repasas el calendario, durante todo el año, hay deportes los lunes por la noche. Si eres Warner Brothers Discovery, podrías decir: ‘Vamos a cambiarlo de de noche. Tenemos la noche del jueves con la NBA, pero vamos a pensar en una noche diferente para eso’, y de repente se vuelve muy atractivo“.

Obviamente, le preguntaron a Miller sobre que WB tiene los derechos de AEW:

“Sé que hay personas en Warner Brothers que están interesadas (en la WWE). Si perdieran la NBA, ciertamente me imagino que buscarán comprar algo. Eso crearía una gran subasta. A menos que no suceda. Si Fox o NBC llegan con una oferta preventiva que le gusta a WWE, ellos [WBD] ni siquiera tendrán una oportunidad“.

