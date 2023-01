En su regreso, Bobby Lashley podría ser nuevamente rudo

Bobby Lashley fue «despedido» de WWE por Adam Pearce hace unas semanas. Sin embargo, parece ser que este despido no duraría mucho, y que Lashley estaría regresando a WWE más pronto de lo esperado. Y lo haría con un gran cambio en su personalidad.

Así lo ha reportado Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, quien asegura que recientemente ha habido discusiones y planes creativos en torno a que Lashley vuelva a WWE como rudo «relativamente pronto». Y es que, hace ya semanas que WWE viene dando la idea de que The Hurt Business podría reunirse.

► Bobby Lashley retornaría como rudo a WWE

De hecho, en el pasado Raw, tal cual lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, MVP, Cedric Alexander y Shelton Benjamin estaban reunidos tras bambalinas hablando con Adam Pearce. Y hace unas semanas, MVP le preguntó a Pearce que qué había pasado realmente Lashley en dónde estaba él.

En noviembre de 2022, Bobby Lashley fue entrevistado por Radio Rahim of Seconds Out, y allí prometiò volver a unir a The Hurt Business con estas palabras:

«The Hurt Business era algo que a todos les encantaba, y a todos les seguirá encantando. Nunca digas nunca. Ni siquiera nunca digas nunca. Me aseguraré de que, de alguna manera, volvamos a estar juntos, porque parece que ahora mismo, todos están regresando a algún tipo de grupo en la WWE. Hay tantas facciones diferentes que se unen.

«La facción más importante y una de las facciones más grandes de los últimos años, la que nos llevó a través de la pandemia fue Hurt Business. Durante la pandemia, todos los demás se quedaron en casa.

«Mucha gente se quedó en casa y no quería ir a trabajar, tanta gente que dio un paso atrás cuando The Hurt Business dio un paso al frente. Fuimos cada parte del espectáculo para mucho tiempo. Por lo tanto, creo que debería tener un renacimiento».