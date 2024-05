Según Chael Sonnen, el campeón del peso mosca de la UFC Alexandre Pantoja posee una habilidad inigualable para cualquier luchador en activo.

Pantoja engrosó la columna de victorias de su palmarés en el evento principal de pago por evento del UFC 301, celebrado el pasado fin de semana en el Farmasi Arena de Río de Janeiro (Brasil). La victoria se produjo contra Steve Erceg, un aspirante australiano que competía por el oro con menos de un año de carrera en la UFC.

Aunque «AstroBoy» se mostró competitivo en todo momento, un intento de derribo tardío permitió a Pantoja hacerse con el quinto y último asalto, lo que le dejó en el lado correcto de la decisión de los jueces.

A pesar de su segunda defensa del título, la actuación de Pantoja no ha estado exenta de críticas. Además de que muchos sugirieron que Erceg perdió la pelea con su desacertado grappling en los minutos finales más de lo que la ganó, Demetrious Johnson admitió estar más impresionado por el australiano que por «El Caníbal».

Pero, por supuesto, Pantoja no está exento de seguidores, y entre los más impresionados por sus habilidades estaba Sonnen…

► Sonnen: Pantoja a la par o mejor que Khabib y GSP en «ritmo de armas

En un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, Sonnen desglosó los acontecimientos que se desarrollaron en la pelea estelar del UFC 301 y se refirió a las actuaciones tanto de Pantoja como de Erceg.

«The Bad Guy» señaló la capacidad del campeón para «armar el ritmo», afirmando que Pantoja sólo es igualado por el ya retirado Khabib Nurmagomedov y el ex campeón de dos divisiones y leyenda de las MMA, Georges St-Pierre en ese sentido.

«Pantoja no va a ninguna parte. Es impresionante. Pantoja es impresionante, y se veía impresionante el pasado sábado en la noche», dijo Sonnen. «Pongo a Pantoja en la categoría sólo de GSP y Khabib. Nunca ha habido nadie que puede armar un ritmo aparte de GSP y Khabib hasta Pantoja, y no estoy seguro de que no lo hace mejor … Tío, estuvo impresionante«.

Esa habilidad también fue visible el año pasado, con Pantoja superando a Brandon Moreno para ganar el título en una gran pelea en UFC 290 y luego sobre Brandon Royval para mantener su control sobre el cinturón en UFC 296.

Tras añadir ahora el nombre de Erceg a su reinado, queda por ver quién será el próximo encargado de igualar a «El Caníbal» dentro del octágono. Muhammad Mokaev parece ser el favorito, aunque Manel Kape, Royval y Alex Pérez también persiguen al campeón.