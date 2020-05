Son contadas con los dedos de una mano las semanas en las que NXT ha logrado derrotar a AEW, ya sea en rating o en audiencia. Esto, pese a que cuentan con figuras como Finn Bálor y Charlotte Flair en sus filas, la gran estrategia que WWE desarrolló para contrarrestar el esperado éxitazo de AEW. Sin embargo, para el exagente de WWE y actual agente de la competencia, esta estrategia fracasó y es lo que está haciendo que NXT pierda la guerra de los miércoles por la noche, dado que ha perdido su identidad. Esto dijo en su podcast ARN:

► ¿En qué falla NXT contra AEW?

"Creo que NXT ha dado un paso atrás como marca debido a la afluencia de talento de Raw y SmackDown en el programa. Algunos de los muchachos del elenco principal han sido mandados allá abajo para tener más poder de estrellas estelares en ese show. Eso está en la mente de la oficina principal. Dicen: 'Está bien, tomaremos algunso de estos talentos ya probados como un éxito y los enviaremos de regreso allá abajo para hacer una marca más competitiva con esa gente'.

"Pero, cuando regresan a NXT, traen a Raw o a SmackDown, de cualquier show del que provengan, con ellos. Traen el estilo del elenco principal con ellos. Por lo tanto, no es NXT y las luchas no tienen el estilo NXT. Ahora son solamente chicos de Raw o SmackDown que están llevando su estilo de trabajo allá abajo, de modo que la dinámica del show cambia... los fans están viendo muchas de las cosas que están viendo el lunes por la noche, o el viernes por la noche. Están en NXT, así que eso convierte al show en un show no puro de NXT".