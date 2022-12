Recientemente, nos enterábamos de que varias personas cercanas a New Japan Pro-Wrestling habían confirmado que Sasha Banks estará en Wrestle Kingdom 17. No en cambio de qué manera. Si teniendo un combate, acompañando a alguno de los participantes del evento, o simplemente haciendo una aparición como estrella invitada. Esto mientras sigue en el aire su futuro en WWE. Y mientras también se habla de la posibilidad de que vaya a All Elite Wrestling. Todo ello sin que haya habido una confirmación oficial en ningún sentido.

► ¿Sasha Banks estará en Wrestle Kingdom 17?

Dicho esto, tenemos más información acerca de que «The Boss» forme parte del mencionado PPV de la compañía japonesa. No en un aspecto positivo, aunque depende a quien se le pregunte, pues nuestro compañero Dave Meltzer informa en Wrestling Observer Radio que nadie dentro de NJPW sabe nada sobre que Sasha Banks vaya a trabajar con ellos. Es interesante apuntar que esto podría deberse a que están buscando que el que sería el debut de la luchadora se mantenga lo más en secreto posible.

«Quiero decir, no hay nadie allí que supiera nada al respecto, lo que no quiere decir que probablemente tenga razón. Quiero decir, incluyendo algunos grandes conocedores. Lo único que obtuve al preguntar es que el ganador del Tokyo Dome, creo que su próxima defensa del título será en San José».

Tendremos que seguir atentos a todo lo que descubramos sobre lo siguiente de Sasha Banks en la lucha libre. Mientras además ella sigue adelante con sus otras pasiones.