En NBCUniversal estarían contentos con NXT

Liberados de la presión de una absurda guerra de ratings con AEW, los talentos de NXT han vivido ya dos cambios dentro del territorio de desarrollo. El primero, una reformulación del producto, pasando a denominarse NXT 2.0, y el segundo, una suerte de vuelta a la «Black & Gold Era» ya sin Vince McMahon como mandamás de WWE.

Este segundo movimiento aún no parece del todo consumado, pero Shawn Michaels, bajo entrevista concedida poco después de Halloween Havoc 2022, expuso que pronto veremos una nueva era en NXT.

En las últimas horas, Andrew Zarian ha dejado un interesante dato acerca de Halloween Havoc.

By Standalone I mean running a weekend where there is no main roster PLE #NXT #WWE #Peacock pic.twitter.com/lSKvwe9b36

Halloween Havoc was NXT’s most-viewed standalone PLE since the start of the Peacock relationship.

Para, a continuación, revelar cómo discurre la relación entre WWE y NBCUniversal.

More on Halloween Havoc –

Execs were "encouraged" that additional promotion helped translate into additional viewership for this PLE

The overall attitude towards NXT from NBCU side of things has been very positive over the past few weeks.#NXT #WWE

— Andrew Zarian (@AndrewZarian) October 25, 2022