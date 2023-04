Las estrellas de WWE NXT, Rip Fowler y Jagger Reid, que forman parte de la facción Schism liderado por Joe Gacy, habían solicitado recientemente su salida de WWE, y aparentemente esta había sido concedida. El dúo había luchado por ultima vez, junto a Gacy y Ava Raine, en el kickoff de NXT Stand and Deliver, donde perdieron contra Chase U y Tyler Bate.

► Miembros de Schism estuvieron en grabaciones de NXT Level Up

El martes hubo una nueva edición de NXT y tuvimos varias sorpresas, como parte de la “resaca” de lo ocurrido en NXT Stand and Deliver. Como era previsible, ninguno de los miembros de Schism apareció en el programa; no obstante, el cuarteto sí estuvo en el Performance Center, específicamente en la grabación más reciente de NXT Level Up.

En medio de todos los informes y rumores sobre su solicitud de salida de la WWE, Jagger Reid y Rip Fowler aparecieron en una grabación de WWE NXT Level Up el martes por la noche, acompañando a Joe Gacy para su combate contra Oro Mensah. Ava Raine también estuvo presente en ringside. Esto fue captado por quienes asistieron a la reciente grabación de NXT y fue publicado en sus redes sociales.

“Por si acaso, Rip Fowler y Jagger Reid estuvieron en las grabaciones de LEVEL UP esta noche…”

Habrá que ver qué es lo que sucederá en definitiva con los ex Grizzled Young Veterans. Aparentemente su solicitud de salir de la WWE no ha sido concedida hasta el momento, pero eso puede cambiar en los próximos días, teniendo en cuenta que las cosas han dado un giro enorme con la reciente fusión con Endeavor y la presencia —probablemente constante— de Vince McMahon.