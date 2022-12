En medio de las críticas, Mia Yim cerró su cuenta de Twitter

Recientemente, Mia Yim recurrió a su cuenta Twitter para publicar una foto en la que se aferra a Austin Theory. Si bien Yim y Theory son buenos amigos en la vida real, muchos fanáticos pensaron que ella no debería haber posado así con otro chico, considerando que está casada con el luchador de AEW Keith Lee y esta respondió a quienes la criticaron por este hecho diciéndoles que solo tiene ojos para su esposo, al tiempo que afirmó que los hombres y las mujeres pueden ser amigos sin que sea sexual.

“Ok, botón de bloqueo listo para funcionar. Aparentemente no puedo tomar fotos ni emocionarme al ver personas que no he visto en mucho tiempo. Amo a mi esposo y solo tengo ojos para él. Disculpas por cualquier falta de respeto. Hombres y mujeres pueden ser amigos sin que sea sexual”, escribió Mia Yim.

► Mia Yim se sintió «acosada» por varios fanáticos

Al poco tiempo de enviar la publicación en su cuenta de Twitter, se pudo evidenciar de que Mia Yim desactivó su cuenta de Twitter, seguramente motivada por el acoso al cual continuaba siendo objeto en esta red social.

Mia Yim recientemente hizo su regreso a la WWE alineándose con The O.C para rivalizar The Judgement Day, y ha tenido apariciones constantes junto al grupo liderado por AJ Styles. De hecho, el pasado lunes estuvo apoyándolo en la lucha de este último contra Chad Gable, con victoria de The Phenomenal One. Lastimosamente esa alegría duró poco debido a varios fanáticos que tienden a interferir en la vida privada de las Superestrellas y terminan lanzando comentarios que resultan ofensivos. Habrá que ver si esta suspensión es algo temporal o no, pero no es el primer caso que sucede en la WWE.