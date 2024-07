En maratónica lucha de una hora, MJF se convirte en Campeón Internacional

El evento AEW Dynamite de esta semana comenzó en grande, con la lucha por el Campeonato Internacional de AEW entre Will Ospreay y MJF.

El excampeón se mostró bastante irrespetuoso, bajándose del ring y metiéndose con el público, incluso rompiendo un cartel de un fan. Además de burlarse de Ospreay imitando a Ric Flair y bailando, Will respondió de la misma forma, mostrando que no se había dejado afectar.

La lucha fue pareja y tardó varios minutos para comenzar a verse dominio de alguien, el cual fue MJF al derribar a su rival contra un esquinero y luego empezando a usar todas sus artimañas.

Ospreay recibió varios castigos, como una paralizadora y una cortadora, que lo pusieron en problemas durante varios minutos. Sin embargo, pronto comenzó a sacar sus mejores maniobras aéreas con varios ataques contra su oponente, incluyendo un salto hacia afuera del ring que dejó a su rival en malas condiciones.

Will Ospreay brought back the Sasuke Special for the first time in AEW!

NOW THIS IS THE OG AERIAL ASSASSIN. pic.twitter.com/SSbnOxkDJ5

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) July 18, 2024