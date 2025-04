En los 90s, WWE intentó crear una alianza con AJPW

En la actualidad, WWE y AJPW tienen una buena relación. Sin ir más lejos, en 2024 estuvo luchando en la compañía japonesa la Superestrella NXT Charlie Dempsey, incluso tuvo una oportunidad por el Campeonato Triple Corona contra Katsuhiko Nakajima en el evento New Year Giant Series.

Katsuhiko Nakajima vs. Charlie Dempsey – 03.01.2024

Could anyone have ever imagined that William Regal son would be performing in All Japan? Very proper in-ring work, reminiscent of the 70s. I think it did the match some good. You always have to start from the basic#ajpw #WWENXT pic.twitter.com/shcY0D9Nl2

— ROGER TARGET (@Roger_Target) January 3, 2024