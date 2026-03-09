En Italia, Mercedes Moné perdió otro campeonato

La espiral de derrotas en que empezó a sumirse Mercedes Moné tres meses atrás no tiene visos de concluir. Si el viernes Persephone la depuso como Campeona Mundial del CMLL en la Arena México, ayer Moné vio reducida su colección de oros un poco más.

Entre las muchas conquistas de las que pudo presumir «The CEO» el pasado año, fue especialmente interesante la acaecida el pasado julio, cuando la gladiadora compitió por primera vez bajo los focos de Prime Time Wrestling (PTW) y allí, además de alzarse primera monarca de esta promotora polaca, también se convirtió en campeona inaugural de la casa italiana Bestya Wrestling, al vencer a la gladiadora local Diana Strong.

Moné, así, consiguió ganar una presea sin haber pisado la promotora a la que está adscrita, reproduciendo lo sucedido durante Wrestle Dynasty 2025, donde batió a Mina Shirakawa por el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro. Sin embargo, mientras Moné pudo defender exitosamente dicha correa en tres shows de el producto británico, su segunda defensa del Campeonato Femenil Bestya Wrestling en suelo polaco ha sido la última.

Tras conservar su estatus en el evento Imperium, el pasado noviembre, donde se impuso a la veterana Queen Maya, Moné regresó anoche a Bestya Wrestling, estelarizando, como no podía ser de otra forma, el show titulado ad hoc Moné Mayhem, que tuvo lugar desde el Magika Disco Club de Bagnolo Cremasco. Y allí, otro talento local, Swan, fue su verduga, poniéndola de espaldas planas tras un Powerslam de bombero y finiquitando un reinado de 223 días.

► Moné seguirá en Europa

Aunque AEW Revolution se celebra el próximo domingo, parece que Moné, no anunciada para este PPV, tiene previsto permanecer en el viejo continente al menos hasta la semana que viene.

El sábado 14 debutará con la escena francesa de la mano de BZW y Rixe Catch, como cabeza de cartel de la función Apogée, desde el Palais des Sports de Dreux (Francia). Y podría quedarse sin otro de sus cinturones, el título femenil de European Wrestling Association (EWA), o a cambio, ampliar su colección, pues se enfrenta a Mila Smidt, quien a su vez pone sobre la mesa el Campeonato Femenil Rixe, en un «Winner Take All».

Y siete días después, Moné hará su regreso a RevPro para el evento High Stakes, desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra), donde sin correas de por medio (provisionalmente), se enfrentará a Alexxis Falcon.

Ya en territorio canadiense, el día 31 afronta nuevo compromiso cuando también reaparezca por Winnipeg Pro Wrestling para su segunda defensa del título femenil de esta promotora. La retadora está pendiente de determinarse mediante un torneo, la Women’s Voyageur Cup, los próximos días 13 y 14, con Shayna Baszler, Jody Threat, Allie Katch, Ava Lawless y Nikki Blackheart como participantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Banger Zone Wrestling (@bzwrestling)