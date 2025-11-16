En House Of Glory, Mercedes Moné conquistó nuevo título

El pasado marzo, House Of Glory (HOG) presentó una de las implicaciones más notorias de su historia: el debut de Mercedes Moné. Durante el evento City Of Dreamz, la gladiadora derrotó a Indi Hartwell, quien también se estrenaba con la casa neoyorquina. Aunque no ocuparon el estelar, supuso el punto que mayor expectación generó.
Y anoche, en la segunda implicación de Moné bajo los focos de HOG, esta, haciendo honor a su personaje de coleccionista de campeonatos, conquistó uno durante el evento SuperClash. Concretamente, el título femenil de APAC Wrestling, novel promotora malaya (fundada en 2020), al vencer a Nor Phoenix Diana, luchadora más popular de aquel país, debutante con HOG. Tras el Mone Maker, Diana fue puesta de espaldas planas y «The CEO» finiquitó así a un reinado de dos años. Pero lo más importante, Moné porta ahora un total de 12 oros.
La mayoría de medios hablan de 13, pero el Campeonato Queen Of Southside, si bien tiene representación física, se unificó con el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro, por lo que no cuenta ya como un título propiamente dicho. He aquí la lista de preseas que ostenta Moné actualmente.
- Campeonato TBS
- Campeonato Femenil de la Owen Hart Foundation 2025
- Campeonato Mundial de Televisión ROH (interino)
- Campeonato Mundial Femenil del CMLL
- Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro
- Campeonato Femenil European Wrestling Association
- Campeonato Femenil Bestya
- Campeonato Femenil Prime Time Wrestling
- Campeonato Femenil Discovery Wrestling
- Campeonato Femenil BODYSLAM
- Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling
- Campeonato Femenil APAC Wrestling
En el próximo AEW Dynamite, no obstante, Moné podría perder uno, pues se jugará con Red Velvet ser la Campeona Mundial de Televisión ROH absoluta. Recordemos que Moné se coronó monarca interina por una lesión de Velvet.
► Resultados HOG SuperClash
Seguidamente, todo lo que dio de sí HOG SuperClash, celebrado desde la Suffolk Credit Union Arena en Brentwood (New York, EEUU).
- Amazing Red derrotó a Nic Nemeth
- Shayna Baszler derrotó a Maki Itoh
- Killer Kross derrotó a Idris Jackson
- Shotzi Blackheart y Scarlett Bordeaux derrotaron a Priscilla Kelly y Allie Katch
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO HOG: Charles Manson (c) derrotó a Wes Lee para retener el título
- CAMPEONATO FEMENIL APAC WRESTLING: Mercedes Moné derrotó a Nor Phoenix Diana (c) para ganar el título
