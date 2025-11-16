En House Of Glory, Mercedes Moné conquistó nuevo título

El pasado marzo, House Of Glory (HOG) presentó una de las implicaciones más notorias de su historia: el debut de Mercedes Moné. Durante el evento City Of Dreamz, la gladiadora derrotó a Indi Hartwell, quien también se estrenaba con la casa neoyorquina. Aunque no ocuparon el estelar, supuso el punto que mayor expectación generó.

Y anoche, en la segunda implicación de Moné bajo los focos de HOG, esta, haciendo honor a su personaje de coleccionista de campeonatos, conquistó uno durante el evento SuperClash. Concretamente, el título femenil de APAC Wrestling, novel promotora malaya (fundada en 2020), al vencer a Nor Phoenix Diana, luchadora más popular de aquel país, debutante con HOG. Tras el Mone Maker, Diana fue puesta de espaldas planas y «The CEO» finiquitó así a un reinado de dos años. Pero lo más importante, Moné porta ahora un total de 12 oros.

La mayoría de medios hablan de 13, pero el Campeonato Queen Of Southside, si bien tiene representación física, se unificó con el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro, por lo que no cuenta ya como un título propiamente dicho. He aquí la lista de preseas que ostenta Moné actualmente.

Campeonato TBS

Campeonato Femenil de la Owen Hart Foundation 2025

Campeonato Mundial de Televisión ROH (interino)

Campeonato Mundial Femenil del CMLL

Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro

Campeonato Femenil European Wrestling Association

Campeonato Femenil Bestya

Campeonato Femenil Prime Time Wrestling

Campeonato Femenil Discovery Wrestling

Campeonato Femenil BODYSLAM

Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling

Campeonato Femenil APAC Wrestling

En el próximo AEW Dynamite, no obstante, Moné podría perder uno, pues se jugará con Red Velvet ser la Campeona Mundial de Televisión ROH absoluta. Recordemos que Moné se coronó monarca interina por una lesión de Velvet.

► Resultados HOG SuperClash

Seguidamente, todo lo que dio de sí HOG SuperClash, celebrado desde la Suffolk Credit Union Arena en Brentwood (New York, EEUU).

HISTORY MADE at HOG SUPERCLASH as @MercedesVarnado claims her 13th championship and is the NEW APAC Wrestling Women’s champion! The Monè Train rolls on!!!!#HOGCLASH pic.twitter.com/Gf6IeMNoay — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) November 16, 2025