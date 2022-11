En Full Gear, Saraya se inspiró en Chyna

El pasado 19 de noviembre, durante el PPV Full Gear 2022, Saraya regresó al ring con una victoria, luego de casi cinco años de su último combate, en donde unas patadas de Sasha Banks la hicieron pasar por un duro proceso que incluyó dos cirugías de fusión en su cuello.

Sin embargo, su regreso no solamente fue especial porque Saraya pudo superar los grandes obstáculos de la vida, sino porque pudo rendirle homenaje y tributo a otra mujer que, como ella, fue pionera dentro de la lucha libre profesional.

Se trata de Joan Marie Laurer, mejor conocida como Chyna, quien con su estilo y su figura, realizó un cambio generacional en la lucha libre estadounidense y también, sorprendió al luchar contra hombres, si bien su mejor etapa en WWE fue como parte de D-Generation X.

I actually used her gear as inspo!! https://t.co/NpwFrnF5yr

— Sé que Paige siempre ha usado prendas de color negro, pero me dio muchas vibras a Chyna su equipo de lucha. Definitivamente, las dos luchadoras más importantes y que definen la lucha libre profesional femenil de hoy en día.

— En realidad, usé ese equipo de lucha como inspiración.

