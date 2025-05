En AEW hay enojo con Kyle Fletcher por Dynamite

Durante el episodio de AEW Dynamite del 28 de mayo, Kyle Fletcher desafió sin éxito a Adam Cole por el Campeonato TNT. En el trancurso de la lucha, estando en ringside, el retador lanzó al campeón sobre el borde del cuadrilátero pero no acertó con su espalda y en realidad golpeó con su cabeza y cayó feamente al piso. Afortunadamente, como el propio Adam aclaró al término del show, no se lastimó de gravedad.

► Enojados con Kyle Fletcher

No obstante, la buena noticia no ha impedido que se haya generado cierto enojo con Kyle entre bastidores en All Elite Wrestling, según indica Bryan Álvarez en Wrestling Observer Live:

«Puedo decirles hoy, estoy seguro de que escucharé sobre esto toda la tarde, que mucha gente está furiosa con Kyle Fletcher, porque al final del día lo que quieran hacer es lo que ustedes acuerden, y todo eso, pero Adam Cole tiene un historial de lesiones en la cabeza. Ha tenido conmociones cerebrales. Ha tenido conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza que conocemos, y ha tenido conmociones y lesiones que no han sido públicas. Ha habido otras veces en que Adam Cole no apareció en televisión porque tenía una lesión en la cabeza y simplemente no se dio a conocer. Así que tienes que tener cuidado, no solo con Adam Cole, sino con cualquiera, con la cabeza de cualquiera. Mucha gente estaba muy molesta con Kyle Fletcher porque, ¿en qué estaba pensando este tipo? ¿Qué estaba pensando? Yo no tengo respuesta».