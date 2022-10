La conversación realmente viene de antes pero desde que MJF hizo su retorno a la programación de AEW después de varios meses ausente por una disputa contractual con Tony Khan se viene hablando mucho de la posibilidad de que en un futuro abandone el rol de villano para emprender el de héroe. No obstante, Chris Jericho contaba entonces que el joven luchador no quiso volver como babyface y más recientemente Dave Meltzer revelaba que Maxwell Jacob Friedman no esá interesado en cambiar de bando en estos momentos.

► El posible futuro de MJF como héroe

Ahora nos preguntamos si no solo el gran apoyo que recibe de los fanáticos podrían hacerle cambiar de opinión sino también que haya algunas personas dentro de la compañía que quieran que haga la transición porque podría ser un héroe generacional. Durante su rivalidad con Jon Moxley, un luchador muy querido, será complicado, pero recordemos que MJF fue atacado por The Firm esta semana en Dynamite en lo que fue un momento claramente de técnico. Todo parece dispuesto para que «The Devil» se vuelva «The God».

«Hay personas en AEW que creen firmemente que deberían ir con él como babyface. Sienten que podría ser un babyface enorme. Piensan que eso es lo que debería hacer ahora. Hay gente que cree que podría ser un babyface generacional«.

Este informe nos llega de la mano de Bryan Álvarez y el Wrestling Observer Live. Hay que tener en cuenta una cuestión importante: la venta de mercancía. Quizá en la actualidad ya no se trata tanto de héroes y villanos, los fans se sienten atraídos por ambos, en ocasiones incluso más por los segundos. No obstante, en el caso particular de MJF, si finalmente se volviera babyface, con toda seguridad su merchandising iba a vencerse todavía mejor de lo que lo hace, lo que supondría no solo más dinero para él sino también para All Elite Wrestling.

¿Os gustaría que MJF fuera un héroe?