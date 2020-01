Habrá reunión de D-Generation X poco antes de WrestleMania 36

2018 dejó uno de los hechos más infames de la década, cuando Shawn Michaels faltó a su palabra y volvió a disputar un combate después de colgar las botas por todo lo alto en el estelar de WrestleMania XXVI ante The Undertaker. Una efímera vuelta competitiva de D-Generation X en versión de dupla que de alguna forma, igualmente evidenció que este legendario equipo nunca se jubilará como tal, a más dos décadas ya de su creación. Y este argumento volverá a quedar patente la próxima primavera.

JUST ANNOUNCED: D-Generation X returns to The Garden for the first time in over a decade! See @TripleH, @ShawnMichaels, @TheRealXPac & @WWERoadDogg on the @wwe Road to WrestleMania on March 22! Access presale tickets NOW with code SOCIAL: https://t.co/xxqCIyXgxB 💥 #WWEMSG pic.twitter.com/MvIyxaS9dj

— MSG (@TheGarden) January 15, 2020