En el marco de la realización del evento “Endless Survivor 2023” de Big Japan Pro Wrestling, se anunció la realización del evento “Anti- Major Indie Festival”.

► La escena Indy Japonesa también hará su evento conjunto

Esto como contraparte a la función conjunta “All Together Again” que producirán las tres empresas más grandes de la lucha libre profesional japonesa: New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling y Pro Wrestling NOAH.

Con la participación de Big Japan Pro Wrestling, Active Advance Pro Wrestlign (2AW) y Freedoms se realizará la función “Anti Major”, en la misma fecha, el 9 de junio, en recinto aún por confirmar.

Oficializaron la realización del evento, Ryuji Ito (BJW), Takashi Sasaki (Freedoms), Daiju Wakamatsu (2AW) y Minoru Fujita en representación de los luchadores independientes japoneses.

La propuesta vino de Takashi Sasaki y confía que con el paso de los días, más empresas independientes se sumen, ya que considera que tienen la capacidad de realizar un gran evento que no le pediría nada a las grandes empresas; así como conformar un cartel atractivo que congregue a una buena cantidad de aficionados, hecho que ha quedado comprobado en los últimos años, en que las empresas independientes han presentado propuestas interesantes en recintos cada vez más grandes y que anteriormente sólo estaban reservados para grandes empresas.