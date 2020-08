Drew McIntyre es ahora mismo el hombre del momento en WWE. Casi todos quieren enfrentarlo, pues tiene en su espalda un objetivo bien grande pintado en blanco y rojo. Y en su cintura lleva el Campeonato WWE, así que no es nada alocado que lo reten de todas partes, incluyendo Tyson Fury, como ya lo hemos reportado en el pasado aquí en SÚPER LUCHAS. Ahora, el más reciente reto lo propuso el propio campeón: Scarlett Bordeaux y Karrion Kross, quien han estado cautivando a NXT desde su impresionante debut. Y a Kross también le encantaría lugar contra él.

► ¿Qué opinan de una posible lucha Karrion Kross vs Drew McIntyre?

Recientemente, McIntyre hizo una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, en donde respondió a un fan que tiene los ojos puestos sobre Scarlett y Kross:

— ¿Cuál es la Superestrella de NXT con la que esperas trabajar en un futuro cercano?

— Scarlett Bordeaux y Karrion Kross tienen mi atención total.

A través de una publicación de Instagram, Kross dejó el siguiente mensaje en respuesta:

"Cualquier cosa puede suceder en WWE. Y es una razón más por la que nunca debes perderte un episodio, sin importar de qué marca sea. Piensa en el futuro".

Por ahora el futuro de Drew McIntyre es defender el Campeonato WWE ante Randy Orton, un peligroso rival, en SummerSlam 2020. Y el de Karrion Kross es ir a buscar quitarle el Campeonato NXT a Keith Lee, por lo que un duelo entre ambos no será posible en, por lo menos, un año.

Recordemos que al señor Vince McMahon no le agrada para nada esta clase de retos, pues no le gusta que las Superestrellas ilusionen a los fans con luchas que, por cualquier razón, no ocurrirán pronto.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.