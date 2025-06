Entre la empatía y el acoso: John Cena y sus fans

Durante más de dos décadas John Cena viene siendo una de las Superestrellas WWE que más trato han tenido y tienen con los fanáticos; empezando con haber batido el récord de más deseos concedidos con la campaña Make-A-Wish.

Embed from Getty Images

► John Cena y los fans

Y de esa manera hemos visto al actual Campeón Indiscutible en innumerables situaciones, desde las más positivas hasta las más negativas, las cuales suelen ocurrir cuando un fanático lo aborda de forma irrespetuosa, como grabarlo sin permiso.

Embed from Getty Images

Ahora atendamos a las recientes palabras del «Greatest Of All Time» sobre cómo trata a sus seguidores en The Breakfast Club:

La vida y el trabajo

“He tenido el lujo de mucha experiencia con eso. Si me hubieras preguntado hace diez años, mi respuesta habría sido diferente. Cuando empiezas y estás tratando de ganar seguidores, quieres dar todo lo que puedas. Consigues esa base de fans y te das cuenta de que, para poder dar, básicamente has perdido el lujo del anonimato. Eso es un poco frustrante. Pasé por una etapa en la que pensaba que el trabajo era distinto de mi vida personal, que yo era una persona aquí y trabajaba allá, y que la gente debía dejarme en paz. Esa perspectiva no funcionó.

“Este negocio ha sido muy generoso conmigo. Soy un chico de un pequeño pueblo llamado West Newbury, que no creció con mucho, y ahora la vida me ha dado un montón de oportunidades. El costo de eso es que tu trabajo lo absorben muchas personas y afecta sus vidas. No soy perfecto, porque hay días en los que me despierto de mal humor y días en los que tengo poca paciencia. Pero si hay algo en lo que realmente estoy tratando de enfocarme, es en tener un segundo de empatía con cada persona«.

Embed from Getty Images

La empatía, la clave

«Hay una diferencia entre los fans y los que buscan objetos de colección, porque eso ya es un negocio. Incluso esas personas, que no necesariamente se preocupan por ti, tu trabajo les puede ayudar económicamente. Antes pensaba, ‘Hombre, solo voy a firmar esto y lo vas a vender’. Pero, oye, mi trabajo puede ser un vehículo para ayudar a alguien. Tal vez esa sea mi forma de devolver algo. Tal vez una firma a la vez, pueda ayudar a alguien a tener una vida mejor. Trato de mantener esa mentalidad. Eso sí, es jodidamente difícil. «A veces estoy con mi esposa y me preocupa su seguridad porque la gente no presta atención, solo quiere lo que busca. No tienen mucha empatía por todo el contexto. A veces, con tantos flashes de cámaras, la gente no se preocupa por la seguridad de la situación y por quién puede salir lastimado; solo quieren su foto para poder venderla. Soy consciente de eso y trato de ser comprensivo. Hermano, estoy realmente intentando enfocarme en una conversación a la vez».

Embed from Getty Images

Un momento límite