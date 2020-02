La rivalidad Humberto Carrillo vs Ángel Garza que actualmente está protagonizando alguno de los mejores momentos de Raw no hubiera existido, o no hubiera comenzado tan pronto, de no haber sido suspendido Andrade. Una vez el Campeón de Estados Unidos fue sacado de la programación, su compatriota entró en escena de la mano de Zelina Vega para continuar con su trabajo. No sabemos qué pasará cuando el monarca vuelva, para lo cual faltan tres días, pero lo mejor parece que sería que los tres continuaran con esta historia.

La manera sería sencilla: los dos rudos uniendo fuerzas contra Carrillo y un aliado con Rey Mysterio. Una buena trama que podría conducirlos a un combate a cuatro bandas por el título en WrestleMania 36. Ahora mismo esto es pura especulación, lamentablemente. De momento solo sabemos de la rivalidad mencionada, a la que WWE ha dedicado un emotivo repaso recientemente.

► Humberto Carrillo vs Ángel Garza, una historia familiar

Los dos además han introducido el hecho de que son primos, de que son familia, dando además más capas a esta historia. Cualquiera pensar que va a acabarse pronto, que cuando Andrade vuelva Garza regresará a NXT. Pero este video nos indica que no. Es decir, ¿qué otro motivo existe para promocionar de esta forma una rivalidad? Ahora veremos si estamos en lo cierto, qué pasa tanto esta noche como en las próximas semanas.

Y si finalmente Garza se queda en la marca roja, parece que la única posibilidad es que sea como aliado del campeón; los dos bajo la representación de Zelina. Porque podrían enfrentarse también para que uno se quede con el derecho de ser el único cliente de esta, pero esa quizá sea una historia para más adelante, cuando tengan la oportunidad de construir una trama entre ellos. Lo veremos con el tiempo.